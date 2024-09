iRobot Roomba Combo i5 al minimo storico: aspira e lava in una passata

Rendi le pulizie dei pavimenti di casa un gioco da ragazzi senza praticamente fare niente e spendendo molto meno di quello che dovresti. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’utilissimo iRobot Roomba Combo i5 a soli 299,90 euro, invece che 449 euro.

Sul prezzo originale c’è uno sconto del 33%, anche se potresti non vederlo dal tuo dispositivo mobile, e dunque adesso risparmi la bellezza di oltre 149 euro sul totale. Con questo sensazionale robot che aspira e lava i pavimenti in una sola passata non dovrai praticamente più alzare un dito. Lo potrai controllare con il tuo smartphone e con la voce interagendo con gli assistenti vocali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

iRobot Roomba Combo i5 al prezzo più basso

Già iRobot Roomba Combo i5 è uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti che ci sono in commercio, ma con questo sconto è da prendere al volo. Grazie al suo sistema di pulizia a 4 fasi riesce a raccogliere di tutto senza lasciare niente per terra. E mentre aspira è in grado di lavare il pavimento in modo perfetto.

Puoi scegliere la modalità che preferisci e controllarlo con il tuo smartphone in qualsiasi momento. Inoltre compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. La spazzola laterale riesce a pulire efficacemente i bordi e quella centrale in gomma multi-superficie aspira di tutto evitando che capelli o peli di animali si aggrovigliano.

Siamo di fronte sicuramente a un robot aspirapolvere in grado di lavare anche i pavimenti in una sola passata dalle prestazioni eccezionali e il prezzo è vantaggiosissimo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba Combo i5 a soli 299,90 euro, invece che 449 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.