iRobot Roomba 971: OFFERTONA DI Natale (-150€)

Se sei alla ricerca di un aiutante nelle tue pulizie domestiche un robot di ultima generazione non può che tornarti utile. Magari potrebbe costare un po', questo è vero, ma approfittando delle promozioni in corso su Amazon concludere un vero e proprio affare non è affatto difficile. Ad esempio, hai la possibilità di portarti a casa un iRobot Roomba 971 con una spesa di appena €349,90.

Il ribasso del 30% ti consente di risparmiare ben €150 sul prezzo di listino ma se sei interessato, non aspettare tanto tempo perché l'offerta termina domani.

Chi l'ha detto che è tardi per farsi un bel regalo di Natale?

Ti faccio sapere che puoi pagarlo anche con finanziamento a tasso zero e che con le spedizioni Prime e lo ricevi in quattro e quattr'otto.

iRobot roomba 971: lo hai desiderato e finalmente può diventare tuo

Tra i diversi robot aspirapolvere presenti sul mercato, iRobot Roomba non può che essere uno dei migliori. Dotato di 1000 tecnologie, questo prodottino riesce a garantirsi il successo in qualunque tipo di ambiente senza che tu debba muovere un singolo dito.

In particolar modo, si muove all'interno della tua casa senza problemi. Grazie alle sue dimensioni riesce a infilarsi fino anche sotto i mobili eliminando anche lo sporco più minuto e non obbligandoti a dover fare una seconda passata subito dopo. Non sono i suoi sensori sono avanzatissimi ma sappi che puoi gestirlo sia con l'applicazione sullo smartphone che sfruttando la tua voce visto e considerato che è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Non incontra problemi su alcun tipo di pavimento, tappeto e neanche se in casa hai un amico a quattro zampe. In più ti faccio sapere che con la sua batteria integrata super capiente riesce a completare un ciclo di pulizia per intero, ma se si dovesse scaricare, torna persino in automatico la sua basetta di ricarica.

Acquista subito il tuo iRobot Roomba 971 su Amazon a soli €349,90. Ti rammento che l'offerta termina domani quindi non perdere altro tempo se sei interessato.