Non un robot aspirapolvere qualsiasi, ma un dispositivo smart a marchio iRobot, leader nel settore. Ora Roomba 698, compatibile con gli assistenti smart, a 193€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

Le migliori offerte, i codici sconto nascosti e le promozioni a tempo: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net, iscriviti subito!

iRobot Roomba 698 in super sconto su eBay

Un valido aiuto per le pulizie domestiche, che si occuperà di pulire la casa al tuo posto, mentre tu puoi dedicarti ad altro. Un dispositivo con potente motore aspirante, spazzole dedicate e super autonomia energetica: lo scopo è aiutarti, non darti altri problemi. Non a caso, il dispositivo ha anche una parte smart: collegalo in WiFi e gestiscine ogni aspetto attraverso l’applicazione.

Al momento di comprare un aspirapolvere automatico è importante sceglierlo di un brand che sia affidabile. Se approfitterai della promozione eBay del momento, potrai portare a casa iRobot Roomba 698 a meno di 200€: una cifra quasi impossibile per un prodotto che sia faccia realmente quello che promette.

Per approfittare della promozione, non devi far altro che mettere il tuo robot aspirapolvere nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice sconto “PITMAR21”.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite: in pochi giorni, riceverai il tuo nuovo aspirapolvere direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home