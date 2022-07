iRobot Roomba 692, robot aspirapolvere da AVERE a prezzo FOLLE (-18%)

Che noia dover pulire casa, vero? Perché non lo lasci fare al validissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre con il 18% di sconto? Ad appena 199€, infatti, rappresenta la migliore soluzione di oggi per portare a casa un robot che non solo saprà soddisfare tutte le tue esigenze ma renderà la tua casa sempre pulita anche quando non ci sei.

Nonostante il prezzo molto economico, il robot di iRobot ha dalla sua una serie di tecnologie che lo rendono estremamente affidabile: i numerosi sensori di cui dispone, ad esempio, gli permettono di mappare automaticamente la spazio in cui si muove per scansare gli ostacoli presenti nel suo tragitto e pulire a fondo anche negli angoli più angusti.

Il robot aspirapolvere di iRobot crolla del 18% su Amazon: casa sempre pulita a prezzo ridicolo

Il robot aspirapolvere ti garantisce sempre una pulizia di alto livello con il suo sistema a tre fasi che cattura lo sporco, la polvere e i detriti nel comodo e pratico serbatoio estraibile. Inoltre, il robot impara dalle tue abitudini per suggerirti quali sono i programmi più adatti per soddisfare le tue esigenze, come ad esempio le pulizie extra durante la stagione delle allergie.

Completamente compatibile con gli assistenti digitali Alexa e Google Assistant, puoi programmare e gestire il robot aspirapolvere direttamente con la tua voce oppure con l’applicazione mobile per iOS e Android.

Appendi al chiodo la vecchia aspirapolvere con il filo e riprenditi il tempo libero che ti meriti lasciando la pulizia di casa all’ottimo robot aspirapolvere Roomba 692 di iRobot, in sconto del 18% su Amazon solo per poche ore.

Mettilo subito nel carrello e affidati completamente alla qualità dei sensori del robot e il suo potente motore aspirante in grado di pulire anche lo sporco più ostico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.