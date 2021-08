iRobot Roomba 671 è in promozione su Amazon ad appena 199,99€. Con il ribasso del 43% il prezzo di listino diventa un vero e proprio affare, infatti risparmi subito 150 euro. Che fai, non lo acquisti?

Un robot aspirapolvere d'eccellenza: iRobot Roomba 671

Fare le pulizie è estenuante, soprattutto se si lavora tutto il giorno. Con un robot aspirapolvere metà dei problemi si risolvono in un click e non acquistarlo oggi sarebbe davvero un peccato. Oltre alla promozione realmente eccezionale, iRobot Roomba 671 è una vera garanzia in questo ambito: il marchio è uno dei più ambiti ed eccellenti nel settore.

Questo modello in particolare è super intelligente grazie alle varie tecnologie implementate al suo interno. I sensori integrati sono numerosi così che possa svolgere le sue funzioni sono nei migliori dei modi. In particolare è dotato di sensori anticaduta, sensori di movimento, sensori che rilevano la sporcizia e molti altri ancora.

Ti basta azionarlo per vedere i pavimenti risplendere. Se vuoi utilizzi lo smartphone con l'apposita applicazione o sfrutti i comandi vocali visto che è compatibile sia con Amazon Alexa che Google Home. Questo non ti basta? Sappi che puoi programmare anche le fasi di pulizia così da trovare casa pulita quando torni a casa.

È adatto a ogni genere di pavimento e soprattutto pulisce anche i tappeti in modo perfetto. Infine, la batteria è portentosa: riesce a garantire un'autonomia per un ciclo di pulizia completo e se scarico, non temere: torna da solo alla sua postazione di ricarica.

Acquista subito il tuo iRobot Roomba 671 su Amazon ad appena 199,99€. Lo ricevi in sole 48 ore se possiedi un abbonato Prime o gratuitamente se sei cliente standard e opti per le consegne nei punti di ritiro.

NB: se vuoi lo paghi a rate a Tasso Zero grazie a Confidis.

