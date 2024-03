iRobot Romba I1152: sconto del 22% su questo prodotto eccellente!

Facciamo una scommessa: siamo sicuri che spendi più di mezz’ora al giorno a sistemare i pavimenti della tua casa, senza ottenere risultati eccellenti e togliendoti tempo prezioso per riposare. Se non sbagliamo, cosa di cui siamo più che certi, abbiamo trovato la soluzione perfetta per te e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per poche ore ancora, avrai la fortuna di portare a casa il robot aspirapolvere Romba I1152 in sconto del 22% su Amazon.

Solo per i più fortunati, infatti, c’è la possibilità di portare a casa questo ottimo elettrodomestico intelligente e super funzionale ad appena 279,90€ invece di 359,00€. Un’occasione particolarmente imperdibile, specie ora che si avvicinano le pulizie di primavera!

Pulisci la casa senza muovere un dito grazie al robot aspirapolvere Romba I1152

L’iRobot Roomba i1152 è la scelta perfetta se vuoi semplificare la pulizia dei tuoi pavimenti, dal legno alla mattonelle, con la migliore qualità possibile. Avrai la possibilità di assicurarti pavimenti sempre puliti e lucidi, senza muovere nemmeno un dito. Una delle caratteristiche distintive del Roomba i1152 è senza alcun dubbio la sua capacità di navigazione intelligente, in tutta la tua casa.

Ma ti spieghiamo meglio di cosa si tratta: grazie al sistema di mappatura vSLAM, il robot è in grado di creare una mappa dettagliata dell’ambiente in cui si trova, consentendogli di pianificare percorsi di pulizia efficienti e di evitare ostacoli. Questo non solo garantisce una pulizia completa e accurata di ogni angolo della casa, senza rischi di collisioni o cadute, ma ti permette anche di indicargli esattamente dove andare a pulire!

Una delle caratteristiche più apprezzate del Roomba i1152 è, infatti, la sua connettività Wi-Fi e la compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. Queste funzionalità, non solo ti permettono di pulire a terra senza muovere un dito ma anche di controllare il robot aspirapolvere con semplici comandi vocali o tramite l’applicazione mobile iRobot HOME, anche quando non sei a casa. Così ptrau facilmente avviare o programmare la pulizia appena uscita da lavoro, o quando stai per rientrare per trovare tutto sistemato! c

Da segnalare assolutamente anche design compatto del Roomba i1152 che consente al robot di muoversi facilmente sotto mobili e letto, raggiungendo anche gli angoli più difficili da pulire. Se hai paura che la batteria possa essere un problema, ti segnaliamo che anche quella è una caratteristica di prima qualità: la batteria ad alta capacità, infatti, offre fino a 90 minuti di autonomia, consentendo al robot di pulire più stanze con una singola carica.Quindi sbrigati ad aggiungere il robot aspirapolvere nel carrello, dato che è ancora in sconto del 22% su Amazon!