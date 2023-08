iRobot Braava Jet M6 in offerta su Amazon: il prezzo crolla a 429€

Sei stanco di passare il mocio e cerchi una soluzione automatizzata e efficace? iRobot, leader mondiale con oltre 30 anni di esperienza nel settore della robotica e con oltre 30 milioni di robot domestici venduti, ha la risposta che fa per te: il Braava Jet M6, il robot lavapavimenti con connettività wifi e Precision Jet Spray.

Normalmente disponibile a 699€, oggi Amazon lo propone a 429,90€ grazie ad un generoso sconto del 38%.

Con il Precision Jet Spray, lo sporco e i residui di unto non hanno scampo, sciogliendosi senza danneggiare mobili, tappeti o pareti. E non solo, grazie alla sua avanzata intelligenza artificiale, il robot riconosce automaticamente il panno utilizzato, attivando il metodo di pulizia appropriato. I panni progettati da iRobot sfruttano anche la forza elettrostatica per assicurarsi che nessuna particella di sporco sfugga.

Il vero vantaggio del Braava jet m6 è la sua capacità di personalizzazione. Grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping, puoi decidere esattamente quali stanze pulire e in quale momento. E non finisce qui: questo robot lavapavimenti non solo impara dalle tue abitudini di pulizia, ma risponde anche ai comandi vocali, offrendo suggerimenti e programmi personalizzati in base al tuo stile di vita.

Quindi, ogni volta che torni a casa, puoi essere accolto da pavimenti brillantemente puliti. Pensaci: una casa sempre pulita e ordinata, senza il minimo sforzo da parte tua. E con la tecnologia intelligente iRobot OS, il Braava Jet m6 memorizza le tue routine, pulendo in sintonia con le tue abitudini quotidiane.

Ti consigliamo vivamente di non aspettare: approfitta dell’offerta esclusiva su Amazon e porta a casa il tuo iRobot Braava Jet m6 a soli 429,90€, risparmiando il 38% sul prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.