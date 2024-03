iRobot Braava Jet M6 in offerta su Amazon (-26%): risparmi 200€

L’iRobot Braava Jet m6 si presenta come una soluzione all’avanguardia per la pulizia domestica, ora offerta a un prezzo scontato di 499,90€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 699,00€. Questo robot lavapavimenti, dotato di Wi-Fi, rappresenta il culmine di oltre tre decenni di esperienza di iRobot nel settore della robotica.

Il Braava Jet m6 è progettato per affrontare lo sporco in maniera efficace grazie al suo Precision Jet Spray, in grado di sciogliere lo sporco e i residui di unto senza rischiare di bagnare mobili, tappeti o pareti. La sua intelligenza artificiale permette al dispositivo di riconoscere il tipo di panno utilizzato, attivando il metodo di pulizia più appropriato. I panni utilizzati dal Braava Jet m6, capaci di sfruttare la forza elettrostatica, sono ottimizzati per catturare lo sporco con la massima efficienza.

Il Braava Jet m6 è in grado di personalizzare la pulizia in base alle esigenze specifiche dell’utente. Grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping, è possibile selezionare le stanze da pulire e programmare i tempi di pulizia, adattandosi perfettamente alle routine quotidiane della casa. Inoltre, il dispositivo è in grado di apprendere dalle abitudini dell’utente e di ricevere comandi vocali, offrendo suggerimenti e programmi di pulizia personalizzati.

L’esperienza utente è ulteriormente arricchita dalla nuova app iRobot Home, che fornisce un controllo senza precedenti sulla pulizia grazie a mappe migliorate, riconoscimento delle stanze e suggerimenti stagionali.

L’iRobot Braava Jet m6 è molto più di un semplice robot lavapavimenti. Con il suo prezzo attualmente scontato di 499,90€, offre una soluzione tecnologicamente avanzata e personalizzabile ad un prezzo semplicemente imbattibile!