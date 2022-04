iQOO Z6 Pro 5G: Amazon si lascia sfuggire qualche dettaglio di troppo

In alcuni casi è direttamente Amazon a “rubare” il lavoro ai leaker più popolari per svelare anzitempo alcune caratteristiche essenziali dei device non ancora annunciati, com’è accaduto in queste ore in un leak che svela alcuni dettagli decisivi su iQOO Z6 Pro 5G il cui lancio ufficiale è programmato per questo mercoledì 27 aprile.

Infatti, grazie a un micro-sito pubblicato direttamente sulle pagine di Amazon, quest’oggi abbiamo l’opportunità di scoprire in anteprima alcune delle caratteristiche più importanti dell’atteso smartphone dell’azienda spin-off di Vivo.

Un leak proveniente da Amazon svela alcuni dettagli importanti su iQOO Z6 Pro 5G

Il device monterà un display AMOLED da 6.44 pollici a risoluzione Full HD+ con notch a goccia, cornici ben ottimizzate, certificazione HDR10+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz, frequenza di campionamento al tocco di 180 Hz e luminosità massima di 1300 nit. Sotto la scocca sarà presente il processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 778G accompagnato da vari tagli di memoria RAM (6/8/12 GB), con tanto di supporto alla funzione di estensione virtuale della RAM, e 128/256 GB di spazio interno.

L’azienda ha introdotto un particolare sistema di raffreddamento aggiuntivo per ridurre la temperatura della CPU fino a 12 °C durante le fasi più lunghe e intense di gaming, mentre la batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W si occuperà di assicurare molte ore di utilizzo a fronte di una ricarica di pochi minuti. Per quanto riguarda la componente fotografica, iQOO Z6 Pro 5G monterà un modulo triplo sul retro costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare e un sensore macro rispettivamente da 8 e 2 MP.

Non ci sono ancora informazioni circa la versione di Android disponibile al lancio, ma sappiamo invece che troverà posto il jack audio da 3.5 mm per le cuffie con il cavo. Infine, il prezzo di circa 300 euro al cambio continua a essere utilizzato come punto di forza dalla compagnia che pubblicizza il device come “lo smartphone più veloce in questa fascia di prezzo”.