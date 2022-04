iQOO: presto una variante 4G del modello iQOO Z6 5G?

Un inedito rumor svela che con tutta probabilità anche iQOO, brand spin off di Vivo, prenderà spunto dagli altri OEM Android orientali per lanciare una variante 4G di uno smartphone già lanciato sul mercato: in questo caso stiamo parlando del modello iQOO Z6 5G.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete dal tipster Paras Guglani, sembra proprio che iQOO Z6 4G sarebbe in fase di sviluppo con una scheda tecnica evidentemente meno spinta rispetto il modello dotato invece di connettività 5G.

Un rumor indica che iQOO Z6 4G è in fase di sviluppo

Con tutta probabilità il “nuovo” smartphone arriverà sul mercato con una batteria dotata di supporto alla ricarica rapida da 44W; se confermata, si tratta di una importante novità considerando che il modello Z6 5G dispone invece di una ricarica rapida da 18W.

iQOO Z6 4G, 44W! — Paras Guglani (@passionategeekz) April 18, 2022

Sebbene non sia ancora chiaro quale sia il processore scelto per quanto modello – per alcuni si tenderà a scegliere il SoC Qualcomm Snapdragon 680 -, con tutta probabilità sarà presentato con un design in tutto e per tutto simile a quello di iQOO Z6 5G.

Le caratteristiche di iQOO Z6 5G

A tal proposito, il modello dotato di connettività 5G è basato su un display IPS LCD da 6.58 pollici con processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, monta 4/6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre come sistema operativo è presente Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12. Sul retro è presente un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre frontalmente i selfie sono scattati da un sensore da 16 MP. Sotto la scocca è presente una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, e non manca nemmeno il supporto al jack audio da 3.5 mm.