iQOO Neo6 si svela completamente a pochi giorni dal lancio

Dopo le foto dal vivo di iQOO Neo6 finite in rete nelle scorse ore, in queste ore il sempre affidabile leaker Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo alcuni render leak che mostrano il design completo del device nelle due colorazioni attese: in pelle arancione e in pelle di colore nero.

I render di iQOO Neo6 svelano un device che, almeno frontalmente, si mostra come uno dei tanti device Android di fascia alta: display flat con cornici molto ben ottimizzate e una fotocamera frontale di tipo punch hole. Lateralmente, sulla destra, è ben visibile il bilanciere del volume e il tasto di accensione/spegnimento, mentre sul lato opposto non sono visibili altri tasti fisici.

iQOO Neo6 si svela completamente grazie ad alcuni render leak

Il carrellino per la scheda SIM, il microfono principale, la griglia dello speaker di sistema e la porta USB Type-C sono invece tutti posizionati lungo il lato corto inferiore. Sul retro è ben visibile un comparto fotografico triplo rilegato nell’angolo superiore sinistro del telefono, con il flash LED spostato leggermente in alto.

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, con tutta probabilità il nuovo smartphone di iQOO monterà un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5 e Android 12 sin dal primo avvio. Inoltre, sembra che il device possa montare una batteria da 4580 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W (su cavo).

Quando sarà disponibile?

È ormai ufficiale che il device sarà presentato in Cina il prossimo 13 aprile, ma purtroppo non abbiamo indicazioni per quanto riguarda il probabile prezzo di lancio né se sarà disponibile anche per il mercato europeo. Vi terremo informati non appena ci saranno informazioni in merito.