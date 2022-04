iQOO Neo6: il top di gamma si mostra in alcune foto dal vivo

Il prossimo 13 aprile, in un evento programmato in Cina, il brand iQOO (spin off di Vivo) presenterà il nuovo smartphone di fascia alta iQOO Neo6 che, proprio in queste ore, è stato in parte svelato da alcune foto dal vivo.

Le immagini pubblicate dal leaker Abhishek Yadav su Twitter, mostrano che il device arriverà in una confezione di vendita nera e con una singolare colorazione arancione con il retro costituito da un materiale similpelle; è molto probabile che la compagnia abbia previsto anche altre due varianti con il retro nelle colorazioni blu e nero.

iQOO Neo6: il top di gamma in alcune foto dal vivo prima dell'evento di lancio

L'elemento caratteristico di queste immagini leak è senza ombra di dubbio il modulo fotografico posteriore: è possibile notare un modulo rettangolare con tre sensori e flash LED; purtroppo, però, non abbiamo informazioni a nostra disposizione per quanto riguarda la qualità dei sensori.

iQOO Neo 6 box



– 6.62" FHD+ E4 AMOLED display

– 120Hz refresh rate

– Snapdragon 8 Gen1

– UFS 3.1

– LPDDR5

– Android 12

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 2, 2022

Un recente passaggio di iQOO Neo6 presso AnTuTu ha svelato in anticipo la probabile scheda tecnica del device: è possibile notare la presenza del processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5, 256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e Android 12.

Per quanto riguarda il display, con tutta probabilità il nuovo device di iQOO monterà un pannello AMOLED (Samsung E4) da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz – non è chiaro se sarà di tipo LTPO. Inoltre, ci sono chiare indicazioni che lo smartphone monterebbe una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Quando sarà disponibile iQOO Neo6?

Come dicevamo a inizio articolo, il prossimo 13 aprile iQOO terrà un evento in Cina in cui presenterà il device: con tutta probabilità in quell'occasione avremo anche modo di scoprire quando sarà disponibile all'acquisto e soprattutto se verrà portato anche nei mercati internazionali.