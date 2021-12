IQOO: Google Play Console svela i dettagli su un nuovo device

IQOO Neo6 è stato svelato da Google Play Console. Il nuovo top di gamma dell'azienda cinese appare in un inedito leak, che ci offre la possibilità di scoprire alcuni dettagli sulla sua scheda tecnica (display, processore, RAM, sistema operativo, eccetera) e anche sul suo design.

Dalle informazioni raccolte si scopre che IQOO Neo6 rappresenta un device di punta per l'azienda, se non altro per via della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888 e ben 12 GB di RAM.

Google Play Console svela IQOO Neo6

Il leak mette in evidenza anche altre importanti specifiche hardware: il display è a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel (non è ancora chiaro la dimensione del pannello), il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione Android Origin OS 1.0 ed è ovviamente munito di connettività 5G.

All'interno della certificazione Google Play Console di IQOO Neo6 troviamo anche un render che mostra il design frontale dello smartphone: possiamo notare la presenza di un pannello piuttosto generoso, a occhio superiore a 6.5 pollici, una fotocamera punch hole centrale, cornici piuttosto ottimizzate, una leggera curvatura del display lungo i lati lunghi del device e il tasto di accensione/spegnimento con il bilanciere del volume sul lato destro dello smartphone.

Il leak, sebbene non ci offra la possibilità di scoprire ulteriori informazioni sul device, indica che IQOO Neo6 potrebbe essere ormai pronto al lancio. Vi terremo informati non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.