iQOO Neo 6 sarà il prossimo smartphone che vorrai comprare

Dopo il lancio di iQOO Z6 e iQOO Z6 Pro 5G, il colosso cinese spin-off di Vivo ha svelato la data di lancio ufficiale di iQOO Neo 6 SE: il nuovo medio gamma sarà presento il prossimo 9 maggio ed è già disponibile in preordine tramite lo store di JD.com.

Il device è stato al centro di un rumor appena qualche giorno fa, ma la notizia di oggi svela che effettivamente l’azienda ha già in programma di mandare in pensione il modello iQOO Neo 5 SE lanciato appena qualche mese fa.

iQOO svela la data di lancio del modello Neo 6 SE e attiva già i preordini in Cina

Sebbene non ci siano indicazioni ufficiali per quanto riguarda la scheda tecnica del nuovo device, numerosi tipster cinesi hanno confermato che il device dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 870 – è lo stesso che trova posto nella generazione precedente, talaltro. Sembrerebbero esserci interessanti novità per quanto riguarda il display, la fotocamera, la batteria e anche la ricarica rapida: con tutta probabilità saranno questi gli ambiti in cui il modello Neo 6 SE offrirà maggiori vantaggi rispetto il modello di dicembre dell’anno scorso.

Con tutta probabilità iQOO Neo 6 SE monterà una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W, una fotocamera tripla sul retro e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Cosa consiglia Telefonino.net?

Se siete alla ricerca di un device di nuova generazione già acquistabile con lo Snapdragon 870, vi consigliamo di prendere al volo l’ottimo Xiaomi 12X in offerta su Amazon.