iQOO Neo 5S si mostra in un teaser: il design è da paura

Un teaser su iQOO Neo 5s tiene alta la tensione e riporta all’ordine del giorno i pani di lancio dell’azienda spin-off di Vivo per quanto riguarda il lancio dei nuovi smartphone Android. Dopo il teaser che aveva svelato la data di presentazione dello smartphone di fascia alta, in queste ore la compagnia ha pubblicato una immagine in cui mette in mostra il design (purtroppo solo posteriore) dello smartphone.

Il nuovo teaser di iQOO Neo 5s svela il design posteriore

L’immagine condivisa in rete mette in bella vista l’isola della fotocamera posteriore, posizionata nell’angolo superiore sinistro del device, con tutti e tre i sensori fotografici in bella vista. La colorazione nera è messa in evidenza da un sottile frame in metallo leggermente curvo sugli angoli – lo smartphone monterà un display curvo sui lati? -, mentre il nome del brand è sulla stessa diagonale della fotocamera.

Prendendo per buone le specifiche tecniche svelate da numerosi leak e indiscrezioni, la fotocamera posteriore dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX598 da 48 MP e un sensore frontale da 16 MP; purtroppo non sono note le specifiche degli altri due sensori posteriori, possibilmente uno ultra grandangolare e uno macro/di profondità. Lo smartphone è atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 888, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di spazio e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W.