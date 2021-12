iQOO Neo5 SE: il nuovo device in arrivo con iQOO Neo 5S

iQOO Neo5 SE è stato svelato in un teaser pubblicato tramite il profilo Weibo ufficiale della compagnia nata da uno spin-off di Vivo. Il device, atteso al lancio il prossimo 20 dicembre di fianco al modello di fascia alta iQOO Neo 5S, si mostra in lungo e in largo dandoci l'occasione di scoprire i più importanti dettagli sull'atteso medio gamma dell'azienda cinese.

iQOO Neo5 SE è stato svelato da un teaser

Innanzitutto scopriamo che iQOO Neo5 SE verrà presentato in tre varianti cromatiche differenti: una chiara, una scura e una con un simpatico effetto cromatico. Frontalmente il pannello presenta una fotocamera punch hole centrale, mentre sul retro è ben visibile un'isola fotografica posizionata nell'estremità sinistra con tre sensori. Il teaser, inoltre, svela una porta USB Type-C sul fondo e lo speaker di sistema subito di fianco.

Secondo gli ultimi rumor relativi al device, iQOO Neo5 SE dovrebbe montare un pannello AMOLED, il processore Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; è molto probabile l'introduzione del supporto alla ricarica rapida a 66 W. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ad oggi è quasi certo che la fotocamera principale potrà contare su un sensore da 50 MP.

Cosa aspettarci dall'evento del 20 dicembre

Durante l'evento di lunedì prossimo, oltre a iQOO Neo5 SE, l'azienda presenterà anche iQOO Neo 5S: il device, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 888, un pannello OLED da 6.56 pollici, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno, sensore di impronte nel display e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 66 W.