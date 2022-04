iQOO 9T è l'asso nella manica di iQOO contro OnePlus 10 Pro?

Ci sono chiari segnali che iQOO avrebbe ancora un nuovo device della serie 9 da lanciare, possibilmente con il nome di iQOO 9T. Infatti, oltre ai modelli iQOO 9 SE 5G, iQOO 9 5G e iQOO 9 Pro 5G lanciati durante il mese di febbraio, un nuovo leak pubblicato in rete indica che l’azienda spin-off di Vivo starebbe pianificando il lancio del nuovo iQOO 9T.

Scoperto all’interno del database IMEI con il codice prodotto I2021, si ritiene che il nuovo smartphone Android possa arrivare come risposta diretta a OnePlus 10 Pro e Realme GT Neo 3. I due device di OnePlus e Realme rappresentano alcuni tra i modelli più popolari all’interno del mercato indiano, una situazione che non andrebbe a genio a iQOO che vede proprio in questo mercato una importante fonte di introiti.

iQOO 9T riceve la certificazione IMEI: potrebbe essere la risposta a OnePlus 10 Pro

Con tutta probabilità, stando alle informazioni relative alla certificazione BIS circa il device con codice prodotto I2022, si ritiene che possa arrivare sul mercato indiano come rebrand del modello iQOO Neo6. Ricordiamo che si tratta di un device caratterizzato da una specifica tecnica di alto livello: display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato, processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio interno, una fotocamera frontale da 16 MP e una fotocamera tripla sul retro con sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 2 MP. Il device monta anche una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e Android 12.

Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità sul nuovo device di iQOO; avremo sicuramente nuove informazioni nel corso dei prossimi giorni.