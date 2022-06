iQOO sta per lanciare il device con la ricarica più veloce al mondo?

Gli OEM asiatici sono sempre in competizione fra loro per svelare la tecnologia di ricarica rapida più potente per gli smartphone: recentemente un nuovo leak pubblicato da Abhishek Yadav indica che l’inedito iQOO 10 Pro sarà presto presentato con una ricarica rapida da 200W su cavo.

A onor del vero non è la prima volta che sentiamo parlare di questa tecnologia su mobile: già Xiaomi, infatti, più di un anno fa aveva presentato la HyperCharge da 200W in grado di ricaricare completamente un modulo da 4000 mAh al 100% in appena 8 minuti (50% in meno di 3 minuti).

iQOO 10 Pro sarà il primo smartphone al mondo con la ricarica rapida da 200W?

Secondo ulteriori informazioni rilasciate da un altro leaker di lungo corso, Digital Chat Station, scopriamo che il nuovo device del sub brand di Vivo sarà costituito da un display a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte ultrasonico. Sotto il cofano, invece, sarà presente il potentissimo processore di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e appunto la ricarica rapida da 200W su cavo (65W in wireless)

iQOO 10 Pro specifications.



– 2K LTPO display

– 120Hz refresh rate

– 50MP main rear camera

– Ultrasonic In-display fingerprint scanner

– Snapdragon 8+ Gen 1

– 200 watt wired charging

– 65/50 watt wireless charging



Per quanto riguarda la componente multimediale, iQOO 10 Pro si dice farà affidamento su un sensore principale da 50 MP potenzialmente accompagnato da un sensore ultra grandangolare e un sensore macro/di profondità.

In attesa di avere maggiori informazioni su questo interessante smartphone di iQOO, l’ottimo Xiaomi 11T Pro con ricarica rapida da 120W su cavo è in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

