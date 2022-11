IPTV pirata: cosa succede agli utenti che sfruttano lo streaming illegale?

In questi giorni si sta parlando molto di IPTV pirata e di ciò che sta succedendo a quegli utenti che, nonostante gli avvertimenti, continuano a scegliere lo streaming illegale. Quest’ultimo è una soluzione pericolosa sotto diversi aspetti. Primo fra tutti, come già detto, è illegale. Quindi le conseguenze possono essere sia legali che penali se scoperti.

La Guardia di Finanza ha avviato una dura lotta contro questa pratica che ruba milioni di euro di ricavi a quelle piattaforme il cui accesso richiede un abbonamento. In una maxi operazione anti-IPTV pirata, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare gli utenti “organizzando il reindirizzamento di tutte le connessioni nazionali dei fornitori di servizi Internet“.

In questo modo chi negli ultimi mesi ha effettuato ordini per accedere allo streaming illegale è finito su un server controllato dalla polizia. Si tratta di un crimine non solo per chi offre contenuti illegali a prezzi bassissimi, il cosiddetto pezzotto, ma anche per chi promuove questo mercato acquistandoli.

Invece di IPTV pirata, meglio scegliere di risparmiare attingendo a soluzioni legali e, comunque, economiche. GamsGo è una di queste. Potrai abbonarti a Netflix con soli 3 euro al mese, a Disney+ con poco più di 2 euro al mese e così via. Grazie alla condivisione degli account, gestita direttamente da questa piattaforma, avrai immediatamente il codice di attivazione per accedere all’abbonamento.

IPTV illegale: troppe conseguenze negative

Sono davvero tante le conseguenze negative che derivano dallo scegliere soluzioni IPTV pirata. Non solo legali e penali, ma anche legate alla sicurezza. Infatti, non è insolito che un utente attivando uno di questi abbonamenti perda i suoi soldi perché dall’altra parte cybercriminali hanno rubato i suoi dati personali e di pagamento.

Riflettendo, scegliere soluzioni di streaming illegali significa interagire con veri e propri criminali del Web. Niente ti assicura che questi non utilizzino i tuoi dati personali e dettagli di pagamento per scopi illeciti o per venderli sul Dark Web. Perciò è molto importante tenerti lontano da queste realtà, perché potresti finire nei guai.

Meglio optare per soluzioni di risparmio legali e gestite da società serie e registrate. Affidati a GamsGo che ti offre la possibilità di accedere a Netflix, Disney+, YouTube Premium e tanto altro a prezzi decisamente vantaggiosi. Paga per il servizio che desideri e ricevi in tempo reale il tuo codice per accedervi. E se non funziona reimpostalo personalmente senza attese tramite la pratica funzione “Reimposta Codice”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.