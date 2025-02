IPTV: altro duro colpo alla pirateria online, 200mila utenti al tappeto

Continua la lotta ai contenuti protetti da copyright trasmessi in streaming illegalmente. In tutto il mondo si sta combattendo in modo serrato. Arriva dalla Spagna la notizia che una piattaforma IPTV illegale, con oltre 200mila utenti abbonati, è stata disattivata: un duro colpo per la pirateria online spagnola.

Stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine, questa piattaforma distribuiva illegalmente contenuti sportivi. Questi venivano trasmessi in streaming tramite un’apposita app per dispositivi Android e su sito web dedicato. Grazie a questi media gli abbonati potevano accedere molti eventi.

DuckVision, il nome della piattaforma fermata dalla lotta alla pirateria online spagnola, garantiva l’accesso a trasmissioni a pagamento di piattaforme come DAZN, Movistar ed ESPN, sfruttando tecnologie come IPTV e Ace Stream.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, il campionato spagnolo per eccellenza, trasmesso in esclusiva in Italia da DAZN, ha spiegato che questa vittoria è solo l’inizio di una lunga guerra contro la pirateria online: “Non sarà l’ultima piattaforma IPTV illegale che disattiveremo”. Una dichiarazione forte che conferma la volontà a ridurre ed eliminare questa piaga.

IPTV illegali: l’impatto economico della pirateria online

In tutto il mondo la pirateria online delle IPTV illegali a contenuto sportivo hanno un impatto economico importante. Javier Tebas ha spiegato che questa pratica illegale genera perdite tra i 600 e i 700 milioni di euro ogni anno, e questa cifra è in crescita, forse complici gli aumenti dei prezzi per gli abbonamenti alle piattaforme legali.

Inoltre, LaLiga ha confermato e rafforzato la sua collaborazione con Eurpool e AAPA per smantellare e distruggere tutte le reti illegali a livello locale e globale. Tebas aveva auspicato la possibilità di rimuovere app IPTV dagli store come Google Play Store e Apple App Store. In risposta a questa richiesta sono arrivate critiche pesanti al presidente de LaLiga.

Una richiesta fatta da diverse autorità, ma che al momento non è stata accolta perché si tratta di app legali, anche se sfruttate per operazioni illegali. Intanto continua anche in Italia la guerra contro la pirateria streaming di IPTV e Pezzotto.