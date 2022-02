iPod Touch: si sono perse le tracce del nuovo modello

Sono passati più di 1000 giorni da quando l'attuale modello di iPod Touch è arrivato sul mercato; ad oggi però, non ci sono tracce di una nuova versione in arrivo. Sembra che sia arrivata la fine per questo iconico prodotto?

iPod Touch: non ci sarà una nuova versione, a quanto pare

A maggio 2019, l'OEM di Cupertino ha presentato l'iPod touch di settima generazione. Con 32 mesi trascorsi dal debutto del suddetto device, ora è il dispositivo più vecchio del catalogo della mela. In realtà, ad essere precisi, il secondo gadget più vecchio di Apple ancora in vendita è il primo set di auricolari TWS. Stiamo parlando delle AirPods Pro di seconda generazione che sono state a ottobre 2019 ad ottobre 2019.

L'”iPod touch” è il dispositivo iOS meno costoso di Apple. Con un display Retina da 4 pollici, è anche il più piccolo terminale iOS e l'unico dispositivo iOS rimasto con un jack per cuffie da 3,5 mm. L'‌iPod touch‌ è più popolare come terminale entry-level nell'ecosistema Apple, ottimi per i bambini, ed è anche una scelta comune negli ambienti di vendita al dettaglio grazie al suo prezzo e al fattore di forma.

È da notare che l'‌iPod touch‌ di settima generazione è stato un aggiornamento minore rispetto all'iterazione precedente, con il chip A10 Fusion dell'iPhone 7 e un'opzione di archiviazione da 256 GB.

Ogni altro aspetto del dispositivo, comprese le specifiche della fotocamera e le opzioni di colore, era rimasto invariato rispetto al modello di sesta generazione.

‌Non di meno, iPod touch‌ è l'unico prodotto iPod che Apple vende ancora dopo l'interruzione della produzione di iPod nano e shuffle nel luglio 2017. Nonostante le speranze di alcuni appassionati e l'entusiasmo per la potenziale nostalgia di far rivivere il classico design dell'iPod con la ghiera cliccabile, non ci sono state indiscrezioni su un prodotto di ottava generazione o su alcun nuovo modello di iPod in generale, il che significa che il futuro dell'intero set di gadget è in discussione.

Ci troviamo davvero di fronte alla fine di un'icona della tecnologia mondiale?