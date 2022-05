iPod Touch, ADDIO: è la fine di un'era

Ci siamo: Apple ha appena comunicato l’internzione di interrompere la filiera produttiva di iPod Touch. No, non ci sarà un nuovo modello e questo metterà fine alla storica linea di lettori MP3 proprietari dell’OEM di Cupertino.

Sì, è la fine di un’era: questa è una svolta che onestamente ci aspettavamo, ma che forse, non speravamo. La compagnia ha detto che questo terminale sarà disponibile ancora “fino ad esaurimento scorte”. Non ci sarà un nuovo iPod: questo è stato l’ultimo della linea. Che peccato, ma in fondo, era giusto così.

Facciamo un passo indietro: il primo iPod Touch è arrivato nel 2007 e – all’epoca – era semplicemente rivoluzionario; è stato un successo incredibile e ha conquistato il cuore di tutti coloro che volevano un iPhone, ma che non volevano le sue funzionalità telefoniche. A quei tempo non era così difficile da credere visto che le regine del mercato erano Nokia e BlackBerry.

L’ultima iterazione è arrivata nel 2019 e presenta un processore A10 Fusion, lo stesso che abbiamo visto nella gamma iPhone 7; ha un display da 4 pollici ed è disponibile in tante colorazioni frizzanti. Purtroppo, è arrivato il momento di salutarlo.

È la stessa Apple ad affermare che questo telefono è disponibile ancora “fino ad esaurimento scorte“. Ora ha anche fatto un comunicato stampa con il titolo “La musica continua a vivere” e ha ringraziato gli utenti per il supporto dimostrato.

Ecco le parole di Greg Joswiak, VP senior per il marketing di Apple:

La musica è sempre stata parte del nostro core in Apple e portarla a centinaia di milioni di utenti nel modo in cui l’iPod ha avuto un impatto non solo sull’industria musicale: ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa. Oggi, lo spirito dell’iPod sopravvive. Abbiamo integrato un’esperienza musicale incredibile in tutti i nostri prodotti, dall’iPhone all’Apple Watch all’HomePod mini e su Mac, iPad e Apple TV. E Apple Music offre una qualità del suono leader del settore con supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore per godersi, scoprire e vivere la musica.