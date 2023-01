iPhone XR scontato di 180€: è ancora un buon affare?

Oggi vogliamo parlarvi del famigerato e vendutissimo iPhone XR, un prodotto che ha cambiato la storia della telefonia mobile, soprattutto per quanto concerne i gadget di Apple. In poche parole sappiamo che il dispositivo è un telefono compatto con frame in alluminio, realizzato in vetro con supporto alla ricarica wireless, con un pannello LCD IPS da 6,1 pollici Retina HD, con notch al seguito e molto alto ancora. È ancora valido perché, tra le altre cose, gira bene, è fluido in ogni operazione e poi è aggiornato ad iOS 16 e lo sarà ancora a lungo.

Insomma, un Best Buy che per soli 319,99€ può completamente cambiare il vostro quotidiano. Giusto per essere precisi poi, questo è un telefono ricondizionato che gode della garanzia di Amazon Renewed di un anno ma dispone delle stesse certezze che il sito vi dona con gli articoli nuovi. Inoltre, è stato ispezionato e certificato dagli esperti del sito; questo implica che godrà di una qualità impagabile. È in condizioni eccellenti, non a caso.

iPhone XR (128 GB): perché comprarlo?

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e l’assistenza clienti di Amazon è eccezionale.

Il telefono fa girare fluide tutte le app presenti sullo store; è leggero, veloce, ha un’autonomia eccezionale, una singola fotocamera posteriore ma che ha una qualità unica e gira video in 4K, ma realizza anche fotografie con bokeh attivo. È disponibile in varie colorazioni, ma quella in sconto è quella nera che vanta al suo interno ben 128 GB di memoria, più che necessari per tutte le app. Come detto, a 319,99€ questo è l’iPhone più economico che vi sia in commercio: ancora valido, ancora un Best Buy. Non fatevi scappare questa offerta.

