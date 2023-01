iPhone XR: ha ancora senso nel 2023?

Oggi vogliamo porvi un interessante quesito: “può avere senso un iPhone XR nel 2023?” La risposta non è di certo semplice ma si snoda su più livelli articolati fra loro. Di sicuro non è un telefono moderno nel senso stretto del termine: è uscito nel 2018 e quindi sono passati diversi anni dalla sua commercializzazione, solo è che è attuale sul fronte delle specifiche e ha un design ancora accattivante e alla moda. Dovete considerare poi che è aggiornatissimo, infatti possiede l’ultima versione di iOS disponibile e sarà aggiornato ancora per parecchi anni. Insomma, se non si hanno esigenze fotografiche o video, è una scelta davvero valida. Costa solo 329,99€, è un ricondizionato in condizioni eccellenti (praticamente pari al nuovo) ed è disponibile nella colorazione nera con 128 GB di memoria.

Facendo parte del programma Amazon Renewed, godrà di un anno di garanzia con il portale di e-commerce americano e vanterà, fra le altre cose, tutto il supporto tipico del sito: assistenza via chat o via telefono, possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e anche di dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis: acquisti ora, ma paghi con calma e in piccoli moduli mensili personalizzabili.

iPhone XR: un modello incredibile al miglior prezzo

Come avrete capito, acquistare un iPhone XR nel 2023 è ancora una scelta vincente che vi farà risparmiare diverse centinaia di euro rispetto alle iterazioni più recenti ma di baso, ha solo poche “carenze” dalla sua che, per molti, non sono neanche indispensabili. Pensiamo alla singola fotocamera (più che utile per chi fa solo foto dal cibo prima di mangiare, al gattino o durante le vacanze) ma che funziona molto, molto bene, oppure al modem “solo LTE” e non 5G.

Inoltre ha una batteria davvero capiente che vi assicura un giorno di utilizzo con una singola carica; a 329,99€ è difficile trovare un iPhone più conveniente. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.