iPhone XR a prezzo INCREDIBILE con Esselunga: dove acquistarlo

L'offerta tech di Esselunga di questo mese, dal 5 al 19 gennaio, propone l'ottimo iPhone XR al prezzo incredibile di 499 euro. Il device di Apple, che insieme all'iPhone X ha dato il via al design degli smartphone dell'azienda di Tim Cook con il notch e il display edge-to-edge, viene proposto a un prezzo da non lasciarsi assolutamente scappare.

L'iPhone XR è l'offerta tech di gennaio di Esselunga

Nonostante gli anni sulle spalle, l'iPhone XR è ancora oggi un signor smartphone: non solo è compatibile iOS 15, l'ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, ma ha dalle sua un hardware ancora oggi in grado di garantire un'esperienza di utilizzo appagante sotto ogni punto di vista.

Gli utenti interessati al device di Apple possono procedere ad acquistarlo in uno dei numerosi centri Esselunga disponibili nel nostro Paese, la cui lista completa è disponibile al link in calce alla news. Il nostro consiglio è di non perdere tempo e di prendere la palla al balzo in quanto il device sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Infine, ricordiamo brevemente le specifiche tecniche dell'iPhone XR:

Display LCD Liquid Retina da 6.1 pollici a risoluzione 1792 x 828 pixel con densità di pixel pari a 326 PPI;

processore Apple A12 Bionic;

3 GB di RAM e 64/128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore da 12 MP con apertura f/1.8, OSI, flash LED True Tone, registrazione video a risoluzione 4K a 60 FPS con modalità Slo‑mo a risoluzione 1080p a 240 fps;

fotocamera frontale da 7 MP con apertura f/2.2. con supporto Face ID;

dimensioni: 150.9 × 75.7 × 8.3 mm;

peso: 194 grammi;

connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac con MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con supporto Apple PAy e GPS+GLONASS;

batteria da 2942 mAh con supporto alla ricarica wireless Qi;

certificazione IP67;

iOS 12 aggiornabile a iOS 15.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone XR : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per appropriarsi di un Apple iPhone XR deve oggi puntare alle offerte Amazon: la miglior opzione consente infatti di far proprio il dispositivo per 20,99€.

In questa tabella ecco tutte le offerte a disposizione.