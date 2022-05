iPhone XR è il telefono del momento: ecco perché DEVI acquistarlo ora

Oggi iPhone XR si trova su Amazon ad un prezzo davvero speciale: è ricondizionato ma in eccellenti condizioni, testato e garantito dai tecnici esperti del portale. Non di meno, ci sono le spedizioni gratuite e la consegna celere in un giorno o 48 ore. Fate presto se siete interessati: lo portate a casa a soli 315,00€.

Questo è uno dei migliori flagship del 2018 che si possano portare a casa in queste ore. È un dispositivo ancora oggi validissimo seppur con qualche anno alle spalle. Proprio ultimamente sta vivendo una “seconda rinascita” grazie al suo nuovo prezzo (bassissimo, tra l’altro). Sono in molti ad acquistarlo anche perché è semplicemente fantastico. Ha tutto il necessario per funzionare, è aggiornatissimo e lo sarà ancora a lungo. Siate veloci, perché solitamente il suo costo complessivo supera i 380€.

iPhone XR: valido oggi più che mai

Ammettiamolo: un iPhone del genere, con Face ID e molte altre funzionalità top, ad un prezzo di 315,00€, fino a poco tempo fa era pura fantascienza. Ha un ottimo processore in grado di far girare anche i giochi più pesanti, uno schermo LCD IPS di ottima fattura, un frame in alluminio e un retro in vetro con ricarica wireless e back cover in vetro.

È pesantino, ma il tutto è giustificato dalla batteria contenuta all’interno che assicura un’autonomia senza eguali. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di scattare foto incredibili grazie alla lente da 12 Mpx, con tanto di Portrait Mode. I video sono ottimi, come da tradizione Apple.

Noi ci sentiamo di consigliarlo, oggi più che mai, perché è un Best Buy su tutti i fronti. Onestamente, per un utilizzo medio (a meno che non siate dei content creator di professione) noi lo promuoviamo a pieni voti perché:

è bello;

è potentissimo e velocissimo;

è aggiornato;

ha un design alla moda con cornici sottili e Face ID;

ha la ricarica wireless;

ha un’autonomia infinita;

scatta ottime foto e gira video eccellenti.

Cosa volere di più per 315,00€?

