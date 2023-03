iPhone XR da 128 GB nel 2023: ha ancora senso?

Può ancora avere senso iPhone XR nel 2023? La domanda è lecita ma presuppone un piccolo ragionamento. Partiamo dalla base; i dispositivi di Apple sono famosi per durare nel tempo, sia in termini di qualità costruttiva sia sul fronte software perché vengono aggiornati per moltissimi anni. Di fatto, il melafonino entry level del 2018, dopo cinque anni, dispone dell’ultima iterazione di iOS, gira ancora fluido, ha una singola fotocamera che, per un utilizzo “punta e scatta” va benissimo, e in più ha una batteria che dura un giorno intero. Cosa volere di più?

iPhone XR nel 2023 a meno di 300€: best buy assoluto

Già solo questo basterebbe per rispondere alla fatidica domanda che ci siamo posti all’inizio dell’articolo. Considerate che noi, girovagando su Amazon, abbiamo scoperto che il modello da 128 GB (in colorazione nera) e in versione ricondizionata si porta a casa all’incredibile prezzo di 296,00€. Il prodotto è in condizioni eccellenti, pari al nuovo, e dispone di un anno di garanzia Amazon Renewed. Fra le altre cose, segnaliamo che non ci sono difetti estetici evidenti, esteticamente si presenta come un gadget ancora attualissimo, con un design alla moda (con tanto di notch al seguito) a con il supporto alla ricarica via wireless. Insomma, ci troviamo di fronte ad un best buy che, per meno di 300€, è da comprare al volo.

Inutile girarci intorno: questo dispositivo è eccellente sotto tutti i punti di vista. Lo schermo è un meraviglioso pannello LCD Retina IPS da 6,1 pollici che si vede bene in ogni condizione di luce, c’è un frame in alluminio con bordi stondati, una singola fotocamera che realizza ottimi scatti con bokeh attivo, video in 4K e la selfiecam consente di fare autoscatti di alta qualità. A soli 296,00€ è lo smartphone di Apple da acquistare oggi, ma siate veloci.

