iPhone XR da 128 GB: che affare a questo prezzo!

Tra pochissime settimane Apple presenterà i nuovi smartphone di punta della serie iPhone 14. C’è grande attesa frequentare questi nuovi modelli e oggi più che mai è conveniente comprare un modello di vecchia generazione. La motivazione è molto semplice: è proprio nei giorni antecedenti l’evento della grande mela che si possono fare i migliori affari.nello specifico, vogliamo consigliarvi iPhone XR da ben 128 GB a soli 380 €, ricondizionato come nuovo. Questo vorrà dire che il prodotto è stato rimesso a nuovo, rigenerato dai tecnici esperti di Amazon affinché voi possiate godere come se fosse un prodotto totalmente nuovo.

iPhone XR: ancora oggi validissimo

Qualcuno potrebbe storcere il naso: “uno smartphone del 2018 del 2022?“. È bene, non lasciatevi ingannare dalle semplici in merito o dagli anni di uscita. I prodotti della mela sono famosi per resistere nel tempo, per essere sempre validi anche a distanza di anni. In particolare, questo flagship e ancora oggi validissimo anche perché Apple continua a sopportarlo e continuerà a farlo per molto tempo. Si potrà aggiornare ad iOS 16, ma non solo. Sarà sempre reattivo e poi, è uno dei telefoni di Tim Cook con la batteria più capiente che sia mai esistita. Non è la più grande in assoluto ma è quello che assicura un’autonomia eccezionale, pari a quella dei fratelloni di nuova generazione facenti parte della gamma Pro Max.

Acquistandolo da Amazon avrete tantissime garanzie, quella di Apple ma anche quella di Amazon stessa. La prima dura un anno mentre la seconda due e questo fa sì che voi possiate dormire sonni tranquilli in qualsiasi condizione. Per qualsiasi problema, vi basterà recarvi nel primo anno in un qualsiasi Apple Store esistente al mondo, oppure nel secondo anno vi basterà telefonare al sito di Amazon per ricevere supporto tecnico necessario. Considerate che l’assistenza clienti è attiva tutti i giorni fino alla mezzanotte, anche nei festivi.

Concludendo, il telefono riesce a gestire tutte le operazioni possibili, è perfetto anche per giocare ma anche per i social, per il lavoro e anche per divertirsi con qualche fotografia. C’è una sola fotocamera ma questa è molto nitida, garantisce ritratti splendidi e poi permette di girare meravigliosi video anche in condizioni di scarsa luminosità. A 380 € non dovete lasciarlo sfuggire, ma siete veloci.

