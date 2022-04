iPhone XR a 289,99€ su AMAZON (sconto FOLLE di 300€)

Oggi Apple ha diverse soluzioni “low cost” in listino: pensiamo al nuovissimo iPhone SE (2022) o al modello basic del 2019, l'iPhone 11. C'è però, un modello che ancora oggi riesce ad attrarre milioni di persone per via della sua grande autonomia e del rapporto qualità-prezzo semplicemente unico. Stiamo parlando, ovviamente, di iPhone XR, l'entry level del 2018.

Questo smartphone lo si può trovare, solitamente, sui 400 o 450€ girovagando sul web, ma adesso ci siamo imbattuti in un'offerta su Amazon che ha dell'incredibile. Di fatto, questo terminale lo si può portare a casa a soli 289,99€. Sì, avete letto bene. Rispetto al suo costo originale (599,00€), c'è un risparmio del 50% pari a 300€. Ma ha ancora senso questo prodotto? Non è un po' vecchio per gli standard odierni?

iPhone XR a meno di 300€? Da prendere al volo

Parliamoci chiaro: a questa cifra (289,99€) difficilmente vi porterete a casa un melafonino così performante e ottimizzato. Di solito, si trovano vecchi modelli (del 2016 o del 2017), con processori troppo vecchi e troppo poco reattivi per un'esperienza all'ultimo grido.

iPhone XR nel 2022 ha perfettamente senso: è un telefono ancora oggi accattivante, con un design evergreen, Face ID per lo sblocco con il volto super sicuro, una fotocamera da 12 Mpx che riesce a tirar fuori immagini con bokeh attivo nitide e accattivanti, ma ancora: c'è una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e ha un'autonomia semplicemente mostruosa, che può garantirvi anche due giorni con un uso medio.

È anche aggiornatissimo e le app girano fluide e veloci: non ci sono lag e l'esperienza utente è, per certi versi, superiore rispetto a quella che si potrebbe avere con SE (2022) da poco presentato. Certo, pesa un po' e non ha il 5G… ma d'altronde, a chi importa? Per meno di 300€ (289,99€), un iDevice così potente è sempliemente un'offerta “da non perdere”. È ricondizionato pari al nuovo, ma certificato da Amazon, quindi potrete dormire sonni tranquilli: lo smartphone sarà perfetto in ogni suo aspetto. Fate in fretta, non sappiamo quando finirà la promo.

