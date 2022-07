iPhone XR (128 GB): su Amazon lo paghi POCHISSIMO (meno di 350€)

Oggi ci siamo imbattuti in un’offerta davvero strepitosa su Amazon. Stiamo parlando di iPhone XR a soli 348,99€ nella versione da 128 GB in colorazione nera. Questo modello di telefono è uscito nel 2018 e in molti si domando se sia ancora valido o se sia un cattivo acquisto. Noi lo abbiamo analizzato e abbiamo fatto una serie di riflessioni che vogliamo condividere con voi.

Ovviamente si tratta di un ricondizionato: voglia dire che è usato ma rimesso a nuovo dei tecnici esperti di Amazon; inoltre gode di tutte le garanzie e certificazioni del caso, così come dell’assistenza clienti per ben due anni da parte del negozio online.

iPhone XR: ottimo per tutto

Il telefono vanta soluzioni hardware ancora molto valide. Il pacco, l’estetica dispone di una batteria che assicura un’autonomia davvero record. È presente il sensore per lo sblocco biometrico tramite il volto, il face ID, e il pannello poi è da 6,1“ retina.

Sotto la scocca batte un processore potentissimo che assicura prestazioni uniche, performance al top ma anche un’affidabilità senza eguali. Non di meno, il software è ancora aggiornatissimo e lo sarà per molto tempo. Insomma, chi compra iPhone XR oggi fa un buon investimento e nella versione da 128 GB presenta anche tanto spazio per l’archiviazione dei dati, delle foto. È disponibile in varie colorazioni Ma quella di sconto e quella nera, un classico perché cerca eleganza, design ma anche un prodotto estremamente lussuoso. C’è la ricarica wireless grazie alla back cover realizzata in vetro.

A 348,99€ è da prendere al volo, ma fate presto perché non sappiamo per quanto rimarrà a questo prezzo. È disponibile immediatamente e può arrivare già domani a casa vostra se lo ordinate entro poche ore. Siate veloci.

È un ottimo prodotto che non sappiamo per quanto resterà a questo prezzo; solitamente ha un costo più alto. Follia estiva? Ad ogni modo, buon acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

