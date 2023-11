iPhone XR (128 GB) ricondizionato: il best buy del giorno su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple ma non volete spendere troppo, oggi vi consigliamo il meraviglioso iPhone XR del 2018 che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione nera, costa solo 275,94€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

iPhone XR:; il dispositivo da comprare oggi su Amazon

Si tratta di un prodotto pari al nuovo, con un design ancora attualissimo (seppur il device ha più di 5 anni alle spalle) e vanta una scheda tecnica che lo rende fluido anche con le applicazioni più recenti. Insomma, sembra quasi sfidare il tempo questo piccolo gioiello. Essendo un gadget ricondizionato in condizioni estetiche impeccabili, praticamente pari al nuovo, godrà di tantissimi vantaggi esclusivi. La batteria infatti, avrà una capacità superiore all’85% e non ci saranno segni visibili a meno di 30 cm di distanza. Non di meno, godrà di un anno di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata con il supporto logistico del portale. Non lasciatevelo sfuggire perché alla cifra sopra indicata è veramente un best buy senza rivali.

Parliamoci chiaro: iPhone XR, nonostante i suoi cinque anni di vita, è ancora attualissimo; il merito è del processore Apple Bionic A12 che funziona ancora molto bene, ma anche del sistema operativo che viene aggiornato costantemente. Troviamo una scocca in alluminio con una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless, c’è una singola fotocamera con sensore principale da 12 Megapixel che scatta ritratti bellissimi e realizza video cinematografici, ma non solo. La batteria dura tantissimo con una singola carica e c’è uno schermo LCD IPS Retina da 6,1″ con notch e cornici sottili. A soli 275,94€, spese di spedizione incluse, iPhone XR (ricondizionato ma in condizioni eccellenti), con 128 GB di memoria interna, è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.