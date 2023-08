iPhone XR (128 GB) a poco più di 300€: ha ancora senso nel 2023?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta sensazionale: il meraviglioso iPhone XR si trova, in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti) e con 128 GB di memoria interna, a soli 309,00€, spese di spedizione incluse. È coperto da un anno di garanzia con Amazon Renewed e dispone dei medesimi vantaggi che si possono avere con un telefono nuovo. Ma ha ancora senso acquistarlo nel 2023?

iPhone XR (128 GB): il Best Buy del giorno su Amazon

iPhone XR è alimentato dal processore A12 Bionic, che è ancora abbastanza potente e in grado di gestire la maggior parte delle applicazioni e delle attività quotidiane senza problemi. Anche se non è al livello dell’A15 o dell’A16 Bionic, le prestazioni sono ancora più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Va benissimo per i social network, per i giochi “da divano” e non solo.

La fotocamera è di alta qualità, con un sensore da 12 MP che offre risultati eccellenti in condizioni di buona illuminazione. La modalità Ritratto e la modalità Smart HDR rendono possibile scattare foto di qualità professionale. La batteria è eccellente; è capace di fornire un’ottima autonomia e può durare per tutta la giornata con un uso intenso. Questo è un punto forte per tutti coloro che cercano un melafonino che sia, all’occorrenza, anche un batteryphone. Vanta un display Liquid Retina da 6,1 pollici con colori vivaci e luminosità adeguata. Sebbene non sia un display OLED come quelli presenti sui modelli di punta di Apple, la qualità dell’immagine è ancora molto buona e si vede benissimo in ogni condizione di luce.

E poi, uno dei principali vantaggi dell’iPhone XR è il prezzo: essendo un modello più vecchio rispetto agli ultimi flagship, è possibile trovarlo a un prezzo più conveniente rispetto ai modelli più recenti; è ricondizionato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo. Lo si trova su Amazon a 309,99€ nella versione Product (RED) con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.