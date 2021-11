Il primo iPhone con USB Type-C è da record su eBay

Vi ricordate dell'iPhone X con porta USB Type-C sviluppato interamente da un talentuoso studente di robotica? Bene: lo stesso ragazzo ha avuto la brillante idea di mettere l'iPhone X con USB Type-C in vendita su eBay e, come c'era da aspettarselo, in pochissimo tempo le offerte sono arrivate a una cifra astronomica.

L'asta dell'iPhone X con USB Type-C su eBay supera i 100 mila dollari

Infatti, al tempo della pubblicazione di questa news, l'asta dell'iPhone X con USB Type-C su eBay ha già superato i 100.000 dollari, poco più di 86.000 euro al cambio. Il fortunato utente che avrà l'opportunità di tenere tra le mani uno smartphone Apple unico nel suo genere, avrà anche la possibilità di parlare al telefono per mezz'ora con Ken Pillonel, ovvero l'ideatore di questa incredibile versione di iPhone.

Con ancora 6 giorni di tempo prima che l'asta verrà definitivamente chiusa, è molto probabile che lo smartphone di Apple raggiungerà e supererà i 150.000 dollari. Pillonel, inoltre, sottolinea che ogni utente che parteciperà all'asta dovrà innanzitutto rispettare queste tre semplici regole:

Non ripristinerai, aggiornerai né cancellerai l'iPhone;

non utilizzerai l'iPhone come telefono principale;

non accederai all'interno dell'iPhone.

“Garantisco che il telefono funzionerà quando lo riceverai“, sottolinea Pillonel, “ma se non seguirai le linee guida di cui sopra non avrai supporto da nessuno. Non aspettarti nulla da me nel caso rompessi qualcosa: si tratta solo di un prototipo.”

Il lavoro svolto dal talentuoso studente di robotica ha dell'incredibile: Pillonel ha impiegato lunghi mesi per modificare il connettore C94 dell'iPhone X tramite ingegneria inversa, riuscendo infine a integrare un connettore USB Type-C funzionante e in grado di ricaricare correttamente lo smartphone di Apple.

Se pensate che spendere più di 86.000 euro per un iPhone X con USB Type-C all'asta su eBay sia da folli, beh forse è proprio così, ma è un chiaro esempio di quanto la user base voglia finalmente acquistare un telefono finalmente munito di una porta ormai universalmente disponibile in quasi tutti i dispositivi elettronici.

