iPhone X: sono passati 5 anni da quando è stato presentato

Curiosamente, sono passati cinque anni da quando Apple ha presentato il primo iPhone X con notch e face ID. Sembra assurdo, ma sì, è passato davvero molto tempo.

Come detto, oggi è il quinto anniversario del rilascio di iPhone X sul mercato. Il keynote di quell’epoca si svolte per la prima volta allo Steve Jobs Theatre, un’area di Cupertino dedicata proprio al fondatore dell’azienda, al compianto numero #1 che ha cambiato radicalmente le nostre vite con la sua visione del mondo.

iPhone X: storia di un lungo successo

Il primo melafonino del 2017 rivoluzionario ha cambiato le nostre vite con un design totalmente rinnovato rispetto al passato. Si è passati dal Touch ID al Face ID, allo schermo OLED e non più all’LCD e alla tacca, elemento tanto amato/odiato che ha diviso l’opinione pubblica per mesi. Anche le cornici sono stati ridotte al minimo ed è arrivato l’acciaio inossisabile lucido al posto dell’alluminio e le curiosissime Animoji. Fra le novità minori, iPhone X ha introdotto il Neural Engine.

Ecco le parole di Jony Ive in merito:

“Per più di un decennio, la nostra intenzione è stata quella di creare un iPhone che sia tutto display. L’iPhone X è la realizzazione di quella visione.”

Phil Schiller, l’ex capo del marketing di Apple invece, disse:

“iPhone X è il futuro dello smartphone.”

Tim Cook invece, prima della presentazione del melafonino disse una frase cara a Steve: “One More Thing”. Solitamente la compagnia la utilizza per parlare di una grossa rivoluzione prossima al debutto.

Questo è stato il primo evento allo Steve Jobs Theatre e c’è stato un toccante momento in cui si è parlato del compianto Steve Jobs. L’azienda disse che iPhone X all’epoca, avrebbe rappresentato “l’inizio dei prossimi dieci anni per l’iPhone”. Adesso la tacca è stata sostituita da una Dynamic Island e sono passati cinque anni. Fra altri cinque, ci sarà il primo melafonino port-less, senza cornici, fori, tutto schermo? Staremo a vedere.

