iPhone Week: da MediaWorld è la settimana di iPhone 15 e iPhone 13

MediaWorld ha inaugurato la nuova promozione iPhone Week, con protagonisti i modelli iPhone 15 Pro, iPhone 15 e iPhone 13. Valida fino all’11 agosto, l’iniziativa prevede la supervalutazione dell’usato fino a 60 euro attraverso il servizio IChange. Il valore massimo è assegnato ad iPhone 15 Pro e iPhone 15, mentre acquistando iPhone 13 si beneficia di una supervalutazione pari a 30 euro.

Un altro elemento incluso nella promo ha per oggetto il finanziamento personalizzato in 24 mesi. Inoltre, scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio non si pagano le spese di spedizione. Per una panoramica più completa, visitate la pagina dedicata del sito MediaWorld.

Da MediaWorld è iniziata la promozione iPhone Week

Ecco i prezzi dei vari modelli disponibili nell’ambito della promozione iPhone Week targata MediaWorld:

I modelli elencati qui sopra sono disponibili in varie colorazioni. Noi a titolo di esempio abbiamo preseo in considerazione l’iPhone 15 Pro Titanio Nero, l’iPhone 15 Nero e l’iPhone 13 Verde.

Scegliendo di pagare tramite il finanziamento in 24 rate, ecco la simulazione dell’importo di ciascuna rata:

47,10 euro al mese per 24 mesi (Taeg 12,85%)

36,20 euro al mese per 24 mesi (Taeg 12,68%)

26,80 euro al mese per 24 mesi (Taeg 12,74%)

Per altre offerte e maggiori dettagli su come funziona la campagna promozionale iPhone 15, collegatevi a questa pagina del sito MediaWorld.