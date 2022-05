iPhone SE: con Sconto Subito di MediaWorld risparmi 80 euro

Sconto Subito di MediaWorld è la nuova iniziativa che ti permette di risparmiare. Più spendi e maggiore sarà lo sconto che ricevi direttamente in carrello sul tuo ordine. Potrai risparmiare fino a 400 euro. La spesa minima è di 500 euro. Pensa, acquistando l’intramontabile iPhone SE 128GB a soli 499 euro, invece di 579 euro, otterrai uno sconto pari a 80 euro.

Infatti, grazie a Sconto Subito ti verranno tolti 50 euro all’ordine in carrello oltre allo sconto già importante di 30 euro applicato da MediaWorld in precedenza. Non solo, ma oltre a questo articolo potrai aggiungerne tanti altri aumentando il tuo risparmio:

50 euro di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 500 euro; 75 euro di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 750 euro; 150 euro di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro;

di sconto con una spesa minima di almeno 1.000 euro; 400 euro di sconto con una spesa minima di almeno 2.000 euro.

Insomma, la proposta non è davvero niente male e applicata all’Apple iPhone SE 128GB è davvero fantastica. Potrai portarti a casa a meno di 500 euro un vero e proprio bolide. Infatti, ha lo stesso processore di iPhone 13, il Chip A15 Bionic. Ciò vuol dire che è davvero velocissimo.

iPhone SE: il vero Sconto Subito è solo da MediaWorld

Per tutti gli amanti del tasto Home il nuovo iPhone SE è stata una vera scoperta. Le caratteristiche tecniche di questo modello Apple sono davvero speciali e super soddisfacenti. Non ci sono dubbi, quando avrai tra le mani questo smartphone iOS sentirai tutta la potenza del Chip A15 Bionic.

Tutto ciò che eri abituato a fare con il tuo precedente dispositivo ora sarà più facile, veloce e divertente. Le applicazioni si apriranno in un attimo e potrai tenerle in funzione contemporaneamente senza percepire la minima fatica. Tutto sarà più fluido che mai.

Le prestazioni grafiche di questo Apple iPhone SE sono fino a 1,2 volte più veloci rispetto al modello precedente, garantendoti anche ottimi risultati quando ti divertirai con giochi particolarmente pesanti e impegnativi.

Approfitta dell’iniziativa di MediaWorld Sconto Subito. Acquista il nuovo iPhone SE 128GB a soli 499 euro, invece di 579 euro. Stai risparmiando esattamente 80 euro su questo ordine, che potrai aumentare aggiungendo altri prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.