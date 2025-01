iPhone SE e iPad: i nuovi modelli verranno lanciati ad aprile?

È passato un po’ di tempo da quando Apple ha aggiornato la sua gamma di iPhone SE: l’ultima volta che l’azienda ha rilasciato un modello di iPhone SE è stato nel 2022. Tuttavia, pare che non dovremo attendere molto per il prossimo: forse già il prossimo aprile, insieme a un nuovo iPad, come riporta il giornalista Mark Gurman.

Un lancio separato da iPhone 17

Gurman, come ha scritto nel suo post su X, si aspetta che Apple lancerà sia il nuovo iPhone SE che i nuovi iPad prima di iOS 18.4. Se tutto andrà secondo i piani, dovrebbe avvenire entro aprile. Ciò significa anche che Apple potrebbe lanciare il nuovo iPhone SE separatamente dai suoi telefoni di punta. La serie iPhone 17 è infatti prevista più avanti, sempre quest’anno.

Secondo le immagini trapelate, sembra che Apple potrebbe riutilizzare il design dell’iPhone 14 per l’iPhone SE 4. Non sarà così appariscente come l’iPhone 14, ma il design generale sembrerebbe lo stesso. Ci sono state anche voci di corridoio secondo cui il dispositivo potrebbe effettivamente chiamarsi iPhone 16E.

Per quanto riguarda gli iPad, Gurman non menziona specificamente quali iPad arriveranno, ma è possibile che si riferisca ai modelli base. L’ultima volta che Apple ha aggiornato questo modello è stato nel 2022, quindi rispetto al resto della gamma, è il candidato più probabile per un successore.

Probabilmente i nuovi iPhone SE e iPad verranno lanciati insieme, trattandosi dei dispositivi più convenienti prodotti dall’azienda.