iPhone SE (2020) a poco più di 220€: REGALO di Amazon

Se state cercando un nuovo melafonino ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del meraviglioso iPhone SE (2020) di seconda generazione, uscito infatti, circa tre anni fa, ma che vanta ancora specifiche interessanti. Il design è praticamente “senza tempo”, con un pulsante Home con Touch ID integrato, singola fotocamera HD che gira video ottimi anche al buio, display Retina HD da 4,7 pollici e molto altro ancora. Il chip interno è l’affidabilissimo Apple Bionic A13, lo stesso SoC che troviamo in iPhone 11 Pro. Sappiate che, grazie agli sconti di Amazon, questo gioiello è disponibile a soli 228,99€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo.

Il device è sicuramente interessante a questo prezzo; certo, vi segnaliamo che è un ricondizionato, ma questo non deve spaventarvi. Lo smartphone è stato completamente rimesso a nuovo dai tecnici esperti del sito, dispone di un anno di garanzia con il servizio di Amazon Renewed e in più c’è l’assistenza di Amazon per qualsiasi evenienza.

iPhone SE (2020): a chi si rivolge?

Il telefono è perfetto per tutti coloro che hanno un vecchio modello di iPhone e necessitano di eseguire un upgrade senza spendere troppi soldi. Sul fronte estetico non si perderà nulla, perché il dispositivo è identico alla controparte del 2022, ancora in commercio. Essendo un ricondizionato, è un usato certificato rimesso a nuovo ed è in condizioni eccellenti, quasi indistinguibili dal nuovo… e in più farete un bel gesto per il pianeta.

Lui è un Best Buy per questo prezzo (solo 228,99€); vi invitiamo ad affrettarvi ad acquistarlo se siete interessati perché potrebbe andare a ruba.

Il midrange premium iPhone SE (2020) si propone quindi come un device leggero per la vita di tutti i giorni, che sta bene in tasca, che ha un look familiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.