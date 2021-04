La seconda vensione di iPhone SE è in offerta su Amazon a 429€, si tratta della versione nera con 64GB di memoria interna. Lo sconto del 14% corrisponde ad un risparmio effettivo di 70 euro rispetto al prezzo di listino.

Dopo il successo del primo SE che riproponeva il design di iPhone 5/5S, lo scorso anno è arrivata la seconda generazione che ha introdotto un hardware moderno e un software aggiornato sul celebre design di iPhone 8. Questo modello monta un display retina da 4.7 pollici in risoluzione HD, sul retro troviamo una sola fotocamera in grado di realizzare ottimi scatti e registrare video in 4K.

Lo smartphone Apple ospita – sulla parte fontale – il tasto Home con sistema TouchID, che consente lo sblocco dell’iPhone tramite il riconoscimento delle impronte digitali. Questo Special Edition è l’unico iPhone in commercio che adotta questa soluzione di sblocco, i modelli più recenti possono essere sbloccati soltanto tramite il riconoscimento del volto.

Il nuovo chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione porta tutta la potenza e l’esperienza d’uso di iPhone 11 su un prodotto dal prezzo ben più accessibile. Negli ultimi mesi pare che anche la confezione di SE sia stata privata di alimentatore e auricolari EarPods, nel rispetto delle nuove politiche ecosostenibili di Apple.

Oggi iPhone SE di seconda generazione va in offerta su Amazon a 429€, per la versione nera con 64GB di memoria interna. La spedizione Prime garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

