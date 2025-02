iPhone SE 4: una simile quantità di memoria è inaccettabile nel 2025

Il tanto atteso iPhone SE 4, noto anche come iPhone SE (2025), dovrebbe essere presentato ufficialmente il 19 febbraio.

Con un prezzo di partenza previsto di 499 dollari negli USA, il nuovo modello entry-level di Apple sembra mantenere una filosofia di maggiore accessibilità sul mercato ma con qualche compromesso.

iPhone SE 4 riporterà in auge i 64 GB di memoria interna?

Una recente fuga di notizie, grazie al volantino pubblicato da un rivenditore cinese. ha svelato alcune tra le possibili specifiche tecniche di iPhone SE 4, rivelando che la versione base potrebbe offrire solo 64 GB di memoria interna. Una scelta che, nel 2025, appare piuttosto limitante, soprattutto considerando il prezzo e le esigenze degli utenti moderni.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda invece il design: per la prima volta nel caso di un iPhone SE, Apple ha eliminato il pulsante fisico Touch ID, optando per uno schermo edge-to-edge. Questo aggiornamento estetico dona al dispositivo un aspetto più moderno, allineandolo ai modelli di punta della gamma. Lo schermo, secondo le indiscrezioni, sarà un LTPS OLED da 6,06 pollici con refresh rate a 60Hz; un netto miglioramento rispetto al 4,7 pollici IPS LCD del predecessore.

Sul fronte hardware, l’iPhone SE 4 dovrebbe montare il chipset Apple A18 e non mancherebbe nemmeno la porta USB C, in linea con le normative europee che impongono lo standard universale per i dispositivi elettronici. Dal punto di vista fotografico, il telefono potrebbe mantenere un singolo sensore posteriore, ma con una risoluzione di 48 MP, nettamente superiore rispetto al passato.

In tutti i modi, è la quantità di memoria interna a sollevare dubbi. Con appena 64 GB di spazio disponibile (di cui circa 40 GB effettivamente utilizzabili dopo l’installazione di iOS 18 e delle app di sistema), l’iPhone SE 4 rischia di risultare poco pratico per chi ha necessità di archiviare foto, video e applicazioni. Le opzioni di upgrade, se mantenute ai prezzi attuali, porterebbero il modello da 128 GB a 599 dollari e quello da 256 GB a 699 dollari, rendendo l’iPhone SE 4 una soluzione non più così conveniente.