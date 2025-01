iPhone SE 4: un nuovo leak conferma la Dynamic Island ed il lancio con gli iPad

Il futuro iPhone SE 4 promette di essere un vero punto di svolta per questa linea di smartphone Apple.

Il leaker Evan Blass ha acceso i riflettori sul chiacchierato dispositivo tramite un post sui social, mostrando un codice sorgente che menziona proprio l’iPhone SE di quarta generazione.

Questo dettaglio sembrerebbe smentire l’ipotesi di un nome alternativo, vale a dire iPhone 16E, ma è bene mantenere un certo scetticismo poiché la nomenclatura nel codice potrebbe essere provvisoria.

iPhone SE 4 rischia di essere più accattivante del previsto

L’immagine diffusa da Blass rivela una novità interessante: la presenza della Dynamic Island sull’iPhone SE 4, una caratteristica che abbiamo apprezzato per la prima volta sugli iPhone 14 Pro, al posto della classica tacca. Se confermata, questa sarebbe una svolta importante per la gamma SE.

Nonostante la fuga di notizie, i dettagli tecnici di iPhone SE 4 restano avvolti nel mistero, anche se le voci di corridoio sono molteplici. Si parla di un display OLED da 6,1 pollici, Face ID per lo sblocco, una porta USB C e una fotocamera posteriore da 48 megapixel. A completamento del possibile quadro tecnico viene poi menzionato il chip più recente di casa Apple, 8GB di RAM per la nuova Apple Intelligence ed il primo modem 5G progettato dalla mela.

L’analista Ming-Chi Kuo azzarda una data per l’uscita: iPhone SE 4 dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre del 2025, ma tradizionalmente i modelli SE escono a marzo o aprile, quindi non è da escludere un lancio anticipato. Alla luce delle prospettive appena descritte, il nuovo modello dovrebbe segnare un passo avanti deciso, ma questo potrebbe inevitabilmente segnare un aumento di prezzo rispetto al modello attuale.

Blass non si è limitato all’iPhone SE 4, chiamando in causa anche i nuovi iPad Air ed iPad standard di undicesima generazione, che a quanto pare non avranno un design stravolto ma arriveranno anch’essi nel medesimo periodo ipotizzato per il melafonino.