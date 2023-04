iPhone SE 4 non arriverà? La sorprendente previsione di Kuo

L’analista Apple Ming-Chi Kuo torna alla carica con una nuova indiscrezione che sicuramente sconvolgerà i fan della Mela interessati alla linea di smartphone iPhone SE. La quarta generazione del dispositivo mobile di fascia media, proposto come alternativa meno costosa ai più blasonati iPhone top di gamma, potrebbe non giungere affatto sul mercato tra 2024 e 2025: si tratta di un rinvio o di una cancellazione?

Niente iPhone SE 4 a breve

Il rinomato tipster sudcoreano è stato chiaro su Twitter: dopo le previsioni condivise giusto sei giorni fa, egli ha affermato in queste ore che l’iPhone SE di quarta generazione non arriverà nel 2025, in quanto Apple starebbe valutando attentamente l’effettiva popolarità e redditività della serie.

I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpb — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 14, 2023

Anzi, stando a quanto riferito da Kuo lo smartphone potrebbe approdare nel 2026 come “prototipo” che ospiterà il primo chip 5G sviluppato e prodotto a Cupertino, per poi portare la stessa soluzione per le reti mobili sulla linea ammiraglia. Si tratta comunque di una evenienza ritenuta “difficile”, se non “davvero poco probabile” dall’analista, secondo il quale iPhone SE 4 potrebbe arrivare al massimo nel 2026 assieme alla serie iPhone 18, a quattro anni di distanza dalla terza generazione.

Questa resta comunque una mera indiscrezione di mercato da prendere con le pinze, in quanto Apple non ha condiviso alcuna informazione in merito allo smartphone in questione. Nel mentre, però, altri leaker suggeriscono che esso potrebbe arrivare con un display OLED da 6,1 pollici dotato di notch. Sarà davvero così o, con il rinvio vociferato da Kuo, i rumor cambieranno nel corso dei prossimi mesi lasciando la massima libertà all’immaginazione? Una cosa è certa: ci sarà sempre tanta carne al fuoco per i fan Apple.