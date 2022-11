iPhone SE 4: il suo design è ancora avvolto nel mistero

Torniamo a parlare nuovamente di iPhone SE di quarta generazione. Secondo le ultime indiscrezioni apprendiamo che il dispositivo dovrebbe disporre di un design ereditato dai modelli XR/X/XS, anche se sembra che Apple non abbia ancora deciso se dotare il dispositivo di un pannello OLED da 5,7″ o LCD da 6,1 pollici.

In poche parole, la compagnia deve ancora finalizzare la scelta del display del futuro midrange premium di Cupertino. Questo smartphone dovrebbe giungere sul mercato fra un anno e mezzo, stando a quanto riporta l’analista di settore Ross Young in un tweet condiviso con i suoi Super Followers.

iPhone SE (2024): cosa sappiamo di lui?

Di fatto, sembra che l’azienda stia prendendo in considerazione – oltre al classico LCD da 6,1 pollici ereditato da iPhone X – anche lo schermo OLED da 5,7 pollici dei modelli X, XS e 11 Pro. Al momento pare che la compagnia sia ancora indecisa sul da farsi, quindi tutto è da capire.

Certo, bisogna ammettere che un OLED è un display molto più costoso e considerando che l’SE è l’iPhone economico per eccellenza, questa feature potrebbe consentire al device di avere un costo ancora più elevato. Di sicuro sarebbe un bel passo in avanti per Apple visto che al momento SE (2022) dispone di un LCD da 4,7 pollici con intorno cornici spesse e pulsante Home con Touch ID integrato.

È vero anche che, tenendo conto che gli OLED oramai sono scesi di prezzo, Apple potrebbe scegliere di utilizzarli senza troppi problemi, anche perché il debutto è previsto fra due anni.

Oltre alla tecnologia, sembra che sia in dubbio anche la dimensione del display: 5,7 o 6,1 pollici. Quale sarà il modello vincente? Ad ogni modo, a prescindere dal design, lo smartphone avrà sicuro un notch ma non sappiamo se ci sarà un inedito Touch ID posto sul pulsante di accensione o il solito buon vecchio Face ID.

