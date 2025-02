iPhone SE 4 è più vicino di quel che pensiamo: l'annuncio la prossima settimana?

Il lancio di iPhone SE 4 potrebbe essere vicino. Anzi, vicinissimo: forse già dalla prossima settimana, secondo le più recenti indiscrezioni.

Con un design ispirato all’iPhone 14 e numerose innovazioni tecnologiche, la quarta generazione di iPhone SE potrebbe essere annunciata attorno al 10 febbraio e dovrebbe essere disponibile per l’acquisto entro la fine del mese.

Ci siamo quasi: iPhone SE 4 a un passo dall’annuncio

Secondo un rapporto di Bloomberg, le scorte del modello attuale stanno quasi esaurendosi nei negozi Apple, segnale chiaro che l’azienda sta per dare il via al lancio del nuovo dispositivo. I dettagli operativi sono già sul tavolo: il 10 febbraio (o giù di lì) la presentazione, tramite comunicato stampa ufficiale. I preordini il 14 febbraio. La messa in vendita, invece, a fine mese.

L’ultimo modello risale al 2022 e il prossimo preannuncia un aggiornamento importante rispetto ai predecessori, su più fronti. Le fonti più autorevoli riportano che l’iPhone SE 4 adotterà il design simile, se non identico, a quello di iPhone 14, con un ampio display OLED da 6,1 pollici, ben superiore ai 4,7 pollici del modello attuale.

Questa scelta non solo potrebbe garantire un’esperienza visiva più immersiva, ma segna anche un’evoluzione estetica: il nuovo dispositivo dovrebbe, infatti, anche abbandonare definitivamente il tradizionale pulsante home fisico a favore del più moderno Face ID.

Oltre al design, è bene parlare anche del lato hardware del dispositivo, che dovrebbe includere un modem 5G integrato e sarà anche il primo device Apple ad averlo. Sotto la scocca avremo il Chip A18, che dovrebbe garantire prestazioni elevate e supportare anche funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale di Apple Intelligence.

Il prezzo? Ancora non ci sono fonti ufficiali, ma dovrebbe superare i 429 dollari del modello attuale. Oltre a iPhone SE 4, anche nuovi modelli di MacBook Air e iPad Air potrebbero presto essere annunciati, per lo stesso motivo: le scorte degli attuali modelli sono in rapido calo nei punti vendita Apple.