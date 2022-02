iPhone SE 3 e iPad Air 5 stanno per arrivare sul mercato

Apple potrebbe essere sul punto di introdurre un nuovo modello di iPhone economico e 91mobiles ha appreso ciò da alcune fonti del settore. Insieme a questo, abbiamo appreso che anche due nuovi modelli di iPad sono stati importati in India per dei test interni. Le nuove informazioni in pratica ci dicono che l'iPhone SE 3, un nuovo iPad Air e un modello di iPad economico verranno lanciati in tutti i mercati internazionali nel corso della prossima primavera. Diamo un'occhiata alle informazioni che abbiamo ricevuto.

iPhone SE 3, iPad Air 5 e non solo: cosa sappiamo?

Il prossimo modello di iPhone economico è stato importato con i numeri di modello A2595, A2783 e A2784 a scopo di test. Si dice che abbia un prezzo di circa 300 dollari (da noi saranno circa 450€). Sebbene le fonti del portale indiano abbiano menzionato il nome commerciale esatto del telefono, possiamo tranquillamente presumere che si stia parlando l'iPhone SE 3 a lungo vociferato.

Secondo i rapporti iniziali, iPhone SE 3 presenterà un design simile all'iPhone SE 2, con un display da 4,7 pollici, cornici spesse e un sensore Touch ID. Tuttavia, ci sono altri rapporti che affermano che potrebbe sembrare simile all'iPhone XR con una tacca e misurerà 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (8,2 mm di spessore con la sporgenza della fotocamera inclusa). Tornando alle informazioni che abbiamo ricevuto, le fonti ci dicono che oltre agli iPhone sono stati importati anche due nuovi iPad. Il primo, con i numeri di modello A2588 e A2589, potrebbe essere l'iPad Air di quinta generazione. Ha un prezzo di 500-700 dollari. Poi c'è l'iPad economico che potrebbe venir proposto a meno di 300 è stato importato in India per i test. Questo iPad economico ha i numeri di modello A2757 e A2761.

Va notato che i prezzi finali dell'iPhone SE 3, del prossimo iPad Air e dell'imminente iPad economico saranno probabilmente leggermente superiori a quelli menzionati dalle indiscrezioni a causa dei leaks emersi in rete.

Dal momento che il presunto evento primaverile non arriverà almeno fino a marzo/aprile, dovremmo iniziare a conoscere maggiori dettagli sui dispositivi in ​​arrivo nelle prossime settimane.