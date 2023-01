iPhone SE (2024): cancellato dai piani dell'azienda (RUMOR)

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, sembra che Apple abbia cancellato il progetto dell’iPhone SE (2024) dai suoi piani. In poche parole, non arriverà un nuovo modello nel corso del prossimo anno.

Pare che l’OEM di Cupertino abbia informato i suoi fornitori di aver cancellato i piani relativi al rilascio di un nuovo melafonino di fascia medio-alta per il prossimo anno. A dirlo, il noto analista di settore della compagnia di Cupertino.

iPhone SE (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Ming-Chi Kuo ha detto che il lancio di iPhone SE (2024) è stato annullato; in passato invece pensava che sarebbe stato posticipato ad una data postuma. In un post pubblicato sul suo blog Medium, l’analista ha suggerito che l’azienda ha intenzione di presentare il suo melafonino di fascia medio-alta con all’interno il modem 5G. Inoltre, questo modulo sarà realizzato sempre da Qualcomm, visto che la società non ha ancora terminato lo studio della sua piattaforma proprietaria.

Tuttavia, se dovesse fare in tempo a costruire un modem 5G in casa, Apple potrebbe inserirlo dapprima in un iPhone SE e solo in seconda istanza, sui modelli Pro della gamma, così da testarne il pieno funzionamento.

A causa delle preoccupazioni che le prestazioni del chip in banda base interno potrebbero non essere all’altezza di quelle di Qualcomm, Apple inizialmente aveva pianificato di lanciare il suo chip in banda base nel 2024 e lasciare che l’iPhone SE 4 di fascia bassa lo adottasse per primo, e decidere se lasciarlo l’iPhone 16 utilizza il suo chip in banda base a seconda dello stato di sviluppo di iPhone SE 4. Tuttavia, l’annullamento dell’iPhone SE 4 ha aumentato significativamente le possibilità che Qualcomm rimanga il fornitore esclusivo di chip in banda base per la nuova serie 2H24 di iPhone 16, ovvero meglio del consenso del mercato secondo cui Qualcomm inizierà a perdere ordini di iPhone nel 2024.

Giusto per fare un remind me, l’iPhone SE di terza generazione è stato annunciato durante il keynote di marzo del 2022 e presenta il modem Snapdragon X57 di Qualcomm; oggi lo trovate su Amazon a 539,99€. I nuovi smartphone per il 2023 dovrebbero avere lo Snapdragon X70 mentre i telefoni della serie iPhone 16 dovrebbero disporre dello Snapdragon X75 ancora da annunciare.

