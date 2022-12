iPhone SE 4: cambio di direzione, potrebbe non arrivare mai (RUMOR)

Sembra che il prossimo iPhone SE di quarta generazione non arriverà mai; si dice che la compagnia stia pensando di cancellare il suo sviluppo visto che il modello attuale, iPhone SE (2022), ha ricevuto una domanda inferiore al previsto.

Ad oggi la mela ha diversi modelli in listino, ma c’è da dire che solo i Pro e Pro Max sono stati in grado di catturare il cuore degli utenti; tutti gli altri invece, sono stati esperimenti che hanno ricevuto una timida accoglienza da parte del pubblico.

A suggerirci questa indiscrezione ci ha pensato un report di Ming-Chi Kuo, noto analista di Apple che ha dichiarato che Apple potrebbe cancellare il lancio di questo fantomatico device (previsto per la commercializzazione nel 2024) a causa di una domanda (della serie, n.d.r.) inferiore alle aspettative.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

