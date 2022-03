iPhone SE (2022): volete il MagSafe? Basta un accessorio da 10€

Da venerdì 18 marzo 2022 Apple ha commercializzato il nuovissimo iPhone SE (2022), un midrange di fascia alta racchiuso in un form factor “old style”; troviamo infatti un'estetica derivata dall'iPhone 8 del 2017 contenente però un processore premium Apple Bionic A15, con tanto di modem 5G al seguito.

Al di là delle specifiche, quello che è saltato subito all'occhio è che SE (2022) non presenta la ricarica MagSafe. Con un accessorio da pochi euro però, potrete godere di questa funzionalità anche sul piccolino della casa.

iPhone SE (2022): con l'accessorio di Satechi avrete il MagSafe

Presenta una singola fotocamera da 12 Megapixel con flash LED, un retro in vetro compatibile con la ricarica wireless e anteriormente vi è un pannello LCD da 4,7 pollici Retina IPS. I contenuti si vedranno perfettamente ma ciò che stupisce, oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo, sono le prestazioni incredibili.

Quello che convince però, è anche il peso: fidatevi, è compattissimo e in tasca non lo sentirete minimamente. Di contro avrete un'estetica datata, ma state certi che la manegevolezza e l'usabilità vi ripagheranno di ogni dubbio/pensiero sul design non proprio recentissimo.

Come detto, manca la ricarica MagSafe, un elemento che per molti è indispensabile. Il motivo è presto detto: la ricarica magnetica ha tanti vantaggi ed è compatibile con gli ultimi accessori più innovativi della mela: caricatori da auto, Wallet, powerbank e molto altro.

Il gadget di Satechi costa solo 10,99€ e introduce questa feature sul mediogamma più chiacchierato del momento. Non prendiamoci in giro: questa cifra è bassissima e possiamo assicurarvi che vi svolta completamente l'usabilità stessa dello smartphone.

Fateci sapere se lo comprerete. Su Amazon troverete tanti accessori per questo device, e in più, vi segnaliamo che è già disponibile al prezzo di listino: 529€ per la versione con 64 GB nelle colorazioni Midnight, Starlight e Product(RED).

Voi lo avete già comprato o avete intenzione di farlo a breve?

