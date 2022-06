iPhone SE (2022): prezzo MAI VISTO per il modello da 64 GB (-14%)

Il nuovo iPhone SE (2022) è un vero e proprio gioiellino, capace di conquistare il cuore di tutti. È arrivato sul mercato pochissimi mesi fa, precisamente il 18 marzo scorso. È stato annunciato durante il keynote primaverile come un aggiornamento “necessario” di quello che è uno dei device più venduti della mela. Oggi poi, si trova ad un prezzo “mai visto prima” online. Non stiamo scherzando. Il modello base da 64 GB (il più interessante) lo potete portare a casa a 454,00€ con spedizione gratuita.

Ovviamente, lo comprate su Amazon e godrete di tutti i vantaggi tipici del portale di e-commerce: reso gratuito entro un mese, spese di consegna pari a 0, assistenza clienti sette giorni su sette e due anni di garanzia. Cosa volere di più?

iPhone SE (2022): a questo prezzo è da prendere al volo

Il telefono è uno dei midrange più intriganti che si possano comprare. Non è per tutti, ma è per molti. Tutti coloro che devono aggiornare il proprio vecchio melafonino e non vogliono stravolgimenti – ma solo miglioramenti sul versante dell’autonomia e delle prestazioni – sono i potenziali clienti di iPhone SE (2022).

Design “classico”, senza tempo, con pulsante Touch ID (super comodo per le transazioni online, per lo sblocco del dispositivo e non solo), schermo Retina da soli 4,7 pollici… e ciò non è un male. Pensate alla comodità di portare questo telefono al mare, in vacanza, nel taschino dei pantaloni leggeri durante una serata spensierata gallipolina. Okay, stiamo divagando pensando alle ferie, ma la verità è che è troppo comodo da utilizzare nel quotidiano.

Personalmente, ho sostituito il mio iPhone 13 Pro con questo per tre mesi e posso garantirvi che – superato l’impatto iniziale – lo si ama in ogni momento. Certo, l’autonomia è discreta se fate un uso stress (ottima se usate il device senza perdere ore sui social) ed è business-oriented. E poi è potentissimo: SoC Apple Bionic A15, fotocamera con stili fotografici, riprese video in 4K e modem 5G. A 454,00€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.