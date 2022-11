iPhone SE (2022) nuovo su Amazon: a questo prezzo NON puoi ignorarlo (436€)

Oggi è davvero un gran giorno per fare acquisti su Amazon. Se desiderate portarvi a casa un device di Apple questo potrebbe essere il momento perfetto perché hai trovate quasi tutti i prodotti della mela scontati del 22%. Nello specifico vogliamo parlarvi di iPhone SE, un medio gamma dal design old style ma dal cuore di nuova generazione. La versione da 64 GB infatti, si può portare a casa a 436,02 €, con spese di spedizione gratuita e inclusa nel costo del device.

Capirete bene che è un telefono ancora oggi validissimo perché non tutti amano la nuova estetica di Apple con quei bordi squadrati e il face ID per lo sblocco del dispositivo. C’è ancora una folta schiera di utenti chiama il pulsante fisico home con Touch ID integrato. Non di meno, il device in questione risulta essere molto piccolo e compatto, nonché leggerissimo.

iPhone SE (2022): la scelta per i nostalgici

Certo, qualcuno potrebbe obiettare sullo schermo: retina LCD IPS da 4,7” con risoluzione HD+. Inutile dirvi che si vede molto bene e i pixel non si notano neanche avvicinandosi al pannello però non è sicuramente un display come quello di iPhone 14 Pro. D’altronde non tutti cercano quelle caratteristiche e non tutti sono disposti a spendere più di 1300 € per uno smartphone.

Non pensate che questo sia un device di fascia bassa, anzi. Il suo processore potentissimo garantisce performance eccezionali anche nel gaming o nelle operazioni più complesse, visto che è lo stesso chip che è presente in iPhone 14.

La singola fotocamera forse potrebbe destabilizzare chi è abituato ad utilizzare tante lenti, ma per il punta e scatta e per le fotografie di tutti i giorni va più che bene. C’è poi la ricarica wireless e la sua autonomia bisogna dire che non è affatto male se lo si utilizza come il classico smartphone da tutti i giorni. Pensate che io stesso lo posseggo e riesco a fare bene o male una giornata di utilizzo standard senza mai doverlo ricaricare. Invece, con un po’ di boost quando sono al computer, magari poggiandolo sulla mia basetta di ricarica wireless, riesco sempre ad avere la potenza necessaria per affrontare il quotidiano e non rimango mai senza batteria.

Insomma, a 436,02€ con spedizione gratuita inclusa nel costo del prodotto, farete sicuramente un buon affare perché con 64 GB poi, avrete tutto lo spazio per archiviare file e installare applicazioni. Siate veloci perché lo sconto potrebbe finire da un momento all’altro.

